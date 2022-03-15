На российском рынке были представлены отечественные телевизоры Sber. Представили новинку Сбер и «М.Видео-Эльдорадо».

Уже сейчас покупатели имеют выбор из четырёх моделей. Как сообщается, все они имеют безрамочный дизайн и высокое качество изображения 4К UHD. Модели имеют диагонали в 43, 50, 55 и 65 дюймов. Минимальная стоимость составляет 32 999 рублей.

Работа новинки осуществляется на системе Салют ТВ. Кроме того, все телевизоры линейки обладают виртуальными ассистентами от Сбера. Помимо этого, указывается, что имеется поддержка Dolby Digital+, можно прослушивать музыку на «СберЗвуке». Также имеется сервис SberPlay для любителей игр.

Телевизор также позволяет пользователям обращаться к сервисам Сбера. Также есть доступ к Okka, IVI, Wink, more.tv и другим аналогичным сервисам.

Помимо пульта, управлять телевизором можно с помощью приложения «Салют» или голоса.

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