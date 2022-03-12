В обновленной линейке Honor долгое время отсутствовало многофункциональное устройство с хорошим соотношением цены и качества. Продукт, способный конкурировать с такими, как серии Xiaomi Redmi Note 11 и Realme 9 Pro, компания теперь намерена представить в своем новом смартфоне – Honor X8. Об этом сообщает интернет-издание SlashGear. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С тех пор, как бренд Honor официально отделился от Huawei, компания-производитель получила хорошие отзывы о большинстве телефонов, анонсированных в 2021-2022 годах. Среди успешных продуктов Honor, выпущенных за последние несколько месяцев, следует отметить Magic 4 Pro, Magic V и Honor 50.

Хотя вариант наименования нового устройства напоминает достаточно старые смартфоны Honor 8X и Honor 9X, беглый взгляд на параметры новинки показывает, что модель будет позиционироваться как смартфон среднего класса / премиум-класса с некоторыми действительно интересными характеристиками.

Первое, что отмечается в Honor X8, – это его внешний дизайн. Хотя задняя панель телефона напоминает последний топовый iPhone, у нее есть свои собственные «изюминки». При этом Honor X8 – довольно крупный смартфон, о чем свидетельствует его оснащение 6,7-дюймовой ЖК-панелью FHD+ с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2388×1080 пикселей.

В основе «начинки» Honor X8 лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 680, в который интегрирован графический процессор Adreno 610. Устройство поставляется в одной конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. На данный момент неясно, есть ли в телефоне слот для карт памяти microSD.

Honor X8 поддерживает работу с двумя SIM-картами, но сетевая поддержка ограничена 4G LTE. Это может быть не так уж и плохо, потому что большинство рынков, где ожидается запуск Honor X8, либо вообще не имеют сетей 5G, либо имеют минимальное покрытие.

Помимо сетей 4G LTE, Honor X8 также поддерживает Wi-Fi a/b/g/n/ac, а также Bluetooth 5.0 вместе с разъемом 3,5 мм. Смартфон также получил в оснащение боковой датчик отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.

Задняя камера включает в себя 64-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и два 2-мегапиксельных датчика для макросъемки и определения глубины. С другой стороны, фронтальная камера получила 16-мегапиксельное разрешение. Запись видео с использованием как передней, так и задней камеры достигает максимума в 1080p, что на текущее время является не вполне достаточным решением.

Будучи относительно тонким устройством, даже при больших размерах площади, Honor X8 смог втиснуть батарею емкостью 4000 мАч. Тем не менее, телефон поставляется с зарядным устройством на 22,5 Вт, хотя компания еще не раскрыла время зарядки от 0 до 100%.

Модель Honor X8, скорее всего, будет выпускаться для ограниченных рынков, по крайней мере, в его начальной итерации. Предполагается, что устройство сначала поступит в продажу в некоторых странах Ближнего Востока. В ближайшие месяцы телефон, скорее всего, также появится в Европе. Неясно, выйдет ли он когда-нибудь на такие рынки, как Индия, Пакистан и Юго-Восточная Азия, поскольку он должен стать немного более конкурентоспособным с точки зрения спецификаций, прежде чем предлагаться туда.

К сожалению, Honor еще не раскрыла информацию о ценах или доступности Honor X8. Ожидается, что телефон официально поступит в продажу в ближайшие несколько дней.