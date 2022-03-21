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Компания Unity опубликовала техническую демонстрацию, на которой были показаны новые возможности движка.

Как сообщается, обновление предназначено для того, чтобы повысить реалистичность, а также улучшить внешний вид работ. Основное внимание уделено изображению цифровых людей. В частности, сообщается об улучшении глаз и кожи, а также о технологиях для имитации морщин и кровотока.

Кроме того, особая работа была проведена над созданием и анимацией волос. Благодаря Unity Hair Solution, обрабатывающей отдельные пряди, появится возможность создавать любые волосы.

Отмечается, что технологию создания и обработки волос собираются включить в комплект Digital Human Package. Произойдёт это уже во втором квартале этого года. Увидеть демоверсию можно будет в Сан-Франциско на конференции GDC 2022, которая состоится с 23 по 25 марта.

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