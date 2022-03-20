В России заканчивают разработку системы, которая будет ограждать пользователей от назойливых звонков и смс-сообщений. Систему блокировки планируют запустить к 1 июня. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Предполагается, что номера, с которых ведутся спам-звонки, будут блокироваться в общей системе и не будут доходить до адресатов. Выявлять такие номера станут помогать сами граждане: через сайты крупных мобильных операторов, а также через сайт ФАС можно будет подать заявление на нежелательные звонки. В течение трёх суток после подачи заявление будет изучено и в случае подтверждения информации номер будет заблокирован.

В ФАС считают, что система будет надёжно ограждать россиян от спамерских атак через телефоны и от действий телефонных мошенников. Впрочем, некоторые специалисты указывают на то, что придётся проверять массу обращений от граждан, что может застопорить процесс.