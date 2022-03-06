В минувшую субботу Китай успешно запустил с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны семь спутников. В их числе один спутник дистанционного зондирования и шесть низкоорбитальных спутников широкополосной связи для создания первой в КНР тестовой сети-«созвездия» под стандарт 5G.

Вывод спутниковой группировки на орбиту осуществлен с помощью китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» (Long March 2C). Об этом сообщает китайский портал CGTN. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Спутники широкополосной связи LEO, каждый из которых весит 190 кг, были серийно произведены китайской частной компанией-разработчиком Galaxy Aerospace. Проектная пропускная способность каждого спутника превышает 40 Гбит/с. Эти спутники станут частью тестовой сети спутникового интернета в рамках развития стандарта 5G, говорится в сообщении компании.

Эти шесть спутников образуют тестовую сеть для предоставления услуг непрерывной низкоорбитальной спутниковой широкополосной связи, в которую также войдет первый из подобных спутников Galaxy Aerospace, выведенный на орбиту двумя годами ранее и обладающего пропускной способностью 10 Гбит/с. В целом новая сеть станет крупной экспериментальной платформой для дальнейшего развития спутникового интернета в Китае.

«Сегодняшний запуск доказал, что Китай имеет возможность создавать спутниковые интернет-созвездия в больших масштабах, что включает в себя возможность массового производства спутников по низкой цене, а также наделение их возможностями работать в сети», – заявил для CGTN соучредитель компании Чан Мин.

По сравнению с первым спутником Galaxy Aerospace, новая партия спутников весит меньше и оснащена более передовыми телекоммуникационными технологиями и дистанционными датчиками. По словам компании, они также были произведены с более высокой экономической эффективностью на значительно упрощенной производственной линии.

По данным Китайской академии ракет-носителей (CAST), этот запуск стал 410-м для семейства ракет «Чанчжэн» («Великий поход») и первой миссией версии 2С в 2022 году. По словам Ли Цзюня, главного конструктора модели «Чанчжэн-2С», этот запуск стал первым многоспутниковым в опробованной новой двухступенчатой конфигурации ракеты-носителя.

Кроме того, этот запуск установил новый для КНР рекорд по быстроте реализации миссии по выводу спутников на орбиту. Ли Цзюнь отметил, что контракт на текущий запуск был заключен в мае 2021 года, то есть все подготовительные мероприятия уложились в менее чем 10 месяцев.