Китай сообщил о своем намерении принять ответные меры на американские санкции против России, которые наносят ущерб и экономике Пекина. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Дипломат отметил, что всем странам, которые поддерживают торгово-экономические отношения с Россией, действиями США нанесен неоправданный ущерб. Ван Вэньбинь заявил: “Китай примет все необходимые меры и будет твердо защищать законные права компаний и индивидуальных лиц КНР”.

Он выразил надежду, что большинство заинтересованных в развитии экономики своей страны государств усилят действия по продвижению переговоров и стремлению снизить влияние санкций. Представитель китайского дипломатического ведомства обратил внимание на то, что почти 140 стран из 190, которые входят в состав ООН, отказались присоединяться к односторонним санкциям в отношении России.