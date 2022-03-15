Учёные изучили две особые области в мантии Земли и установили, что они имеют определённые различия в высоте и плотности.

Речь идёт о двух весьма крупных каплевидных структурах, которые располагаются в земной мантии на разных сторонах Земли. Одна из них находится под Африканским континентом, другая под Тихим океаном. Структуры имеют весьма внушительный размер – примерно с сам континент, кроме того, у них высота почти в сто раз больше, чем составляет высота Эвереста.

Специалисты во время изучения структур сумели выяснить их максимальные высоты, объём и плотность, а также вязкость. Также оказалось, что сгустки имеют достаточно сложную форму.

Кроме того, неожиданно учёные выяснили, что сгусток под Африканским континентом на одну тысячу километров выше другого сгустка. Учёные предположили, что объясняется это более стабильной областью под Тихим океаном. Тем не менее, учёные до сих пор не знают, как возникли эти сгустки.

Ранее учёные предположили, что Земля может быть разумным существом. Но человечество в этом случае находится на стадии “незрелой техносферы” и не может вступить в контакт с планетой.