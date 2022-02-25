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Учёные из США выдвинули предположение, что Земля может являться разумной.

Как отмечается, ещё в 1970 году появилась теория Геи. Её авторами являются климатолог Джеймс Лавлок и микробиолог Линн Маргулис. Их теория предполагает, что Земля является физиологической системой. Но сейчас исследователи из США из Университета Рочестера считают, что Земля и вовсе является разумной.

В этих условиях человеческая цивилизация на данный момент является «незрелой техносферой». Из-за этого уровня развития люди не могут адекватно вступить во взаимодействие с планетой. Деятельность человека в настоящее время приносит вред Земле и провоцирует вымирание видов.

Учёные отмечают, что биосфера планеты уже давно создала способ для поддержания жизни при помощи механизмов, перемещающих азот и переносящих углерод. Людям необходимо понять, как добавить техносфере аналогичные свойства. Кроме того, учёные заявили, что нужно понять, что представляет из себя планетарный интеллект и что он значит для всего мира.

Недавно мы сообщали, что в Германии предложили очищать почву от микропластика при помощи берез. Предложенный ими способ может убрать от 5% до 17% микропластика.

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