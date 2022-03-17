Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирус у некоторых пациентов может проявляться нетипичными признаками. Его слова передаёт URA.ru.

Как отмечается, при заболевании COVID-19 могут проявится такие симптомы, как боли в животе, проблемы с пищеварением, общая слабость, а также внезапное недомогание и головные боли. Всё это считается нетипичными симптомами коронавируса, так как они могут проявиться у заболевшего и в случае множества других заболеваний. Поэтому понять по этим признакам, что человек заболел именно коронавирусом, достаточно сложно.

Крючков также сообщил, что сейчас специалисты выявили достаточно широкий набор симптомов, которые могут указывает на COVID-19. В частности, это любые проблемы, которые могут возникнуть с ЦНС, в том числе и головные боли. Поэтому надо следить за совокупностью всех признаков болезни, а также за контактами. Если человек находится в контакте с заболевшим коронавирусом, то можно заподозрить это заболевание и у себя.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России начал снижаться уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Ранее он составлял 60%, а сейчас уже 53%.