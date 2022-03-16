Пандемия коронавирусной инфекции стала меньше интересовать россиян в свете последних событий, из-за чего снижается коллективный иммунитет. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

В интервью радио Sputnik он сообщил, что ещё месяц назад коллективный иммунитет в России составлял 60%, а сейчас уже 53%. При этом для того, чтобы говорить о победе над ковидом, необходим коллективный иммунитет не ниже 85%.

Крючков напомнил, что антитела к коронавирусу появляются или при заражении организма или при вакцинации. Со временем антитела пропадают, поэтому необходимо поддерживать организм бустерными прививками. Но из-за непростой геополитической обстановки у россиян возникло ложное представление, что коронавирус уже побеждён, хотя это не так. Жители страны “забыли о вакцинации и ревакцинации”, посетовал иммунолог.

По его словам, дальнейшее снижение коллективного иммунитета может спровоцировать новые волны заражений и привести к увеличению смертей от ковида.