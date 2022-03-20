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Учёные рассказали, что ежедневное употребление апельсинового сока способствует заметному понижению вероятности развития ряда опасных заболеваний. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как было отмечено, в апельсиновом соке находится масса полезных веществ, которые помогают подавлять различные воспаления. В день рекомендуется употреблять 150 миллилитров этого сока – этого хватит для того, чтобы ощутить полезный эффект.

Согласно заявлению экспертов, апельсиновый сок помогает успешно противодействовать артриту и ревматоидному артриту, волчанке, астме, воспалительным заболеваниям кишечника, а также диабету первого типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, специалисты указали на то, что в соке из апельсинов содержится много витамина С, который способствует защите организма человека т оказывант на него терапевтический эффект.

Ранее мы сообщали, что специалисты рекомендуют уменьшить употребление кофе при тревожных состояниях, изжоге и бессоннице. В день следует выпивать не более 400 грамм кофе.

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