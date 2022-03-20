Специалисты из Китая назвали несколько причин, которые объясняют, почему человеку полезно спать нагишом. Об этом сообщает WeChat.

В первую очередь, сон нагишом способствует улучшению качества сна. Так, без одежды телу человека проще рассеивать тепло и регулировать температуру. В условиях, когда температура тела снижается, сон у человека становится лучше.

Кроме того, во сне без одежды начинают активнее работать волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Помимо этого, происходит ускорение метаболизма.

Также сон голышом помогает быстрее сжигать жир. Было установлено, что если комнатная температура составляет около 19 градусов, в организме человека на 10% повышается количество бурого жира по сравнению с температурой в 24 градуса. А это, в свою очередь, помогает худеть.

Помимо этого, сон без одежды помогает улучшить отношения между партнёрами, так как у них более активно начинает вырабатываться окситоцин. Он помогает увеличить половое влечение и снизить стресс.

Пятой причиной является улучшение интимного здоровья. Без одежды все железы работают нормально и организму легче дышать.

Однако, если человек имеет сердечно-сосудистые заболевания или атопический дерматит, ему всё же стоит спать в пижаме.

Ранее специалисты рассказали, что COVID-19 может оказать негативное влияние на половую систему мужчин. В частности, он может привести к эректильной дисфункции.