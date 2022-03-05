Ткани в мужских половых органах может поражать коронавирус. За этим может последовать эректильная дисфункция, снижение качества сперматозоидов и другие патологии. К такому выводу пришли учёные из США в ходе исследований.

Свой открытие специалисты сделали с помощью так называемого ПЭТ-сканирования. Эта технология была разработана специально, чтобы отслеживать, как распространяется вирус по организму с течением времени. Правда, исследование проводили не на людях, а на самцах макак-резусов, которым специально ввели коронавирус. Впрочем, учёные уверены, что полученные результаты можно примерять и на мужчин.

Оказалось, что SARS-CoV-2 проникает не только в лёгкие, но и в мочеполовую систему. Для учёных это стало неожиданностью. По мнению специалистов, коронавирус в таких местах тоже может приводить к нарушениям функций организма.

Впрочем, урологи и раньше сообщали, что ковид, вызванный коронавирусом, негативно влияет на мужское здоровье. Однако они связывали это с недостатком кислорода при заражении коронавирусом, из-за чего им плохо насыщаются кровеносные сосуды гениталий, а это в свою очередь повышает риск импотенции.