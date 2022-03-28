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У Киева есть все шансы победить Россию. Такое заявление сделал американский генерал в отставке Джек Кин в ходе интервью на телеканале WABC-TV. Подробности передает “ФАН”.

Джек Кин отметил, что российские войска очень медленно продвигаются вглубь страны. Они не смогли взять ни одного крупного города. Все это свидетельствует о том, что у Украины есть большие возможности одержать победу. А в Белом доме пытаются уговорить Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Но генерал уверен, что такого шага допустить нельзя.

По его мнению, власти США хотят с этой ситуацией покончить, а не победить. А Украине нужно использовать все появившиеся возможности ради украинского народа.

Уверен в победе Украины над Россией и Джо Байден. В ходе своего выступления на саммите НАТО в Брюсселе, он гарантировал Киеву поддержку и уверял своих коллег в грядущей победе Украины.

Подобные заявления проанализировал военный обозреватель Виктор Литовкин. Он отметил, что конфликт, развернувшийся сейчас на территории Украины, является столкновением России и США. Америке просто нужно подбодрить украинских военнослужащих и их руководство. Но у Украины нет никакого шанса на победу. В стране нет ни флота, ни авиации, а вся бронетанковая техника полностью выведена из строя.

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