Диетолог Мелиса Караташ рассказала о полезных свойствах турецкого кофе. Её слова передаёт издание Haber7.

Согласно заявлению специалиста, этот кофе обладает множеством полезных свойств. Пить его диетолог рекомендует утром после завтрака, при этом лучше всего употреблять его вместе с гущей. Кофе имеет множество антиоксидантов, которые обладают антиканцерогенным действием. Также за счёт этого можно повысить в организме уровень «хорошего» холестерина.

Кроме того, если пить турецкий кофе регулярно, то можно снизить вероятность развития ряда онкологических заболеваний. Помимо этого, кофе способствует уменьшению риска сердечного приступа за счёт удаления излишков кальция в области сердца.

Ещё одним полезным свойством турецкого кофе является предотвращение развития сахарного диабета за счёт улучшения метаболизма глюкозы.

Ранее эксперты заявили, что кофе помогает защитить сердце человека от заболеваний. Однако кофе принесёт пользу лишь в том случае, если употреблять его умеренно.