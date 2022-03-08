Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Диетолог Мелиса Караташ рассказала о полезных свойствах турецкого кофе. Её слова передаёт издание Haber7.

Согласно заявлению специалиста, этот кофе обладает множеством полезных свойств. Пить его диетолог рекомендует утром после завтрака, при этом лучше всего употреблять его вместе с гущей. Кофе имеет множество антиоксидантов, которые обладают антиканцерогенным действием. Также за счёт этого можно повысить в организме уровень «хорошего» холестерина.

Кроме того, если пить турецкий кофе регулярно, то можно снизить вероятность развития ряда онкологических заболеваний. Помимо этого, кофе способствует уменьшению риска сердечного приступа за счёт удаления излишков кальция в области сердца.

Ещё одним полезным свойством турецкого кофе является предотвращение развития сахарного диабета за счёт улучшения метаболизма глюкозы.

Ранее эксперты заявили, что кофе помогает защитить сердце человека от заболеваний. Однако кофе принесёт пользу лишь в том случае, если употреблять его умеренно.

Вам может понравиться

Procter & Gamble ограничивает деятельность в России

Одна из крупнейших корпораций, ориентированная на выпуск потребительских товаров и бытовой химии, приостанавливает деятельность в России. Компания Procter & Gamble заявила, что не будет инвестировать в развитие своих предприятий на

Человек может выдерживать более низкую температуру при повышенной влажности, чем считалось ранее

Исследователи выяснили, что человек может без последствий для здоровья переносить более низкие температуры, чем было установлено раньше. Начать очередное исследование учёные решили из-за климатических изменений в мире. Специалисты намеревались понять
  • Анна
  • 08.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – переменная облачность, до -9 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 8 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 8 марта – пасмурно, до 4 °C |