Семейный психолог Светлана Ладейщикова рассказала, по каким причинам может произойти весеннее обострение у россиян. Её слова передаёт “Мослента”.

Согласно заявлению эксперта, люди являются уязвимыми в то время, когда осуществляется смена сезонов и изменяется продолжительность светового дня. Эксперт отметила, что солнечный свет оказывает весьма сильное действие на состояние человеческого организма.

Кроме того, изменяется и мир вокруг, погода и температура воздуха. Всё это способно спровоцировать различные сбои организма. В итоге могут начаться психические расстройства и соматические заболевания.

Также Ладейщикова сообщила, что в это время года жители России сталкиваются с довольно сильным авитаминозом, так как на зиму было потрачено много внутренних ресурсов. Всё это также влияет на состояние человека.

Ранее специалисты рассказали, что наличие домашних животных оказывает благотворное влияние на человека. Как было заявлено, они помогают замедлить скорость снижения когнитивных способностей.