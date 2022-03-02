Специалисты перечислили продукты, которые оказывают на кожу человека положительное влияние. Об этом сообщает британское издание Al Araby.

В первую очередь были отмечены жирные сорта рыбы. В них много омега-3 жирных кислот. В частности, омега-3 помогает противостоять воспалениям, предотвращает появление угрей и делает кожу более упругой. Омега-3 можно получить и из грецких орехов.

Для кожи также будет полезен такой фрукт, как авокадо. Он содержит множество полезных жиров, а также витамин С. Кроме того, отмечается тёмный шоколад, который содержит не менее 70% какао. В таком шоколаде много антиоксидантов, которые способствуют уменьшению морщин и увлажнению кожи, а также защищают от ультрафиолета.

Положительно влияет на кожу и зелёный чай за счёт содержащихся полифенолов, которые замедляют старение клеток. Также специалисты отметили брокколи, так как в этой капусте множество полезных витаминов и минералов, которые устраняют сухость кожи и борются с появлением морщин.

Ранее специалисты рассказали о продуктах для здоровья сердца. В частности, были отмечены персики, жирная рыба и фасоль.