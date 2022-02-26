Эксперты Американской ассоциации сердца (АНА) рассказали, что правильный подбор продуктов питания дает возможность предотвратить серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Наиболее полезными они назвали персики, жирную рыбу и фасоль.

Последняя, к примеру, содержит большое количество белков и клетчатки, которые необходимы не только сердцу и сосудам, но и всему организму. В персиках много самых разных питательных элементов, которые оказывают благотворное влияние на работу сердечной мышцы.

Рыба же содержит жирные кислоты Омега-3, которые тоже приносят пользу всему человеческому организму. Также специалисты порекомендовали употреблять как можно больше фруктов, овощей и зелени. Причем идеальный вариант – вводить в рацион только цельные продукты, а не овощные или фруктовые соки.