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Власти Санкт-Петербурга рассказали о новом парке, который появится на месте пустыря.

В администрации города сообщили о преображении Новоохтинского парка, за преображение которого голосовали жители Петербурга.

«Ожидается, что новый парк станет центром добрососедства и сплотит жителей Новой Охты», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Однако, как считают петербуржцы, градоначальники не торопятся решать проблемы, а только создают видимость работы и, возможно, нынешнее благоустройство парка также «перенесут», как до этого сделали со сквером на ул. Кирочной.

Стоит отметит, что Смольный и лично губернатор Александр Беглов уже много лет не меняют свои архаичные подходы к благоустройству города, в то время как Петербург уже несколько лет страдает от однообразия парков, цветочных клумб и игровых площадок.

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