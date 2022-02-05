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Киев должен продолжать движение по пути в НАТО. В его распоряжении есть все инструменты для этого, поэтому важно не снижать усилий, чтобы в конце концов добиться своей цели, заявила временная поверенная в делах Вашингтона на Украине Кристина Квин.

Она сообщила, что Киев уже сейчас делает шаги для вступления в Альянс, однако ему не хватает самой малости, чтобы сделать их до конца. Надо набраться терпения, задействовать имеющиеся инструменты и продолжать активную работу, которая в конечном итоге приведет страну в НАТО.

Квин также напомнила, что на заседании представителей Альянса все 30 стран заявили, что не намерены принимать предложения России о нерасширении блока. Они заявили, что «политика открытых дверей» – это одно из достижений демократического мира, поэтому отказываться от приема Украины в свои ряды никто не собирается.

Напомним, что ранее в Альянсе заявили, что несмотря на поддержку Украины, принимать ее в НАТО никто не собирается. За вступление Киева в блок должны проголосовать представители всех 30 государств, однако в настоящий момент большинство не готовы сделать это. Кроме того, НАТО не собирается участвовать в боевых действиях на территории Украины.

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