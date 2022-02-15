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Врач-флеболог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анатолий Русаков сообщил, симптомами каких заболеваний могут являться холодные ноги.

Как рассказывает «Вечерняя Москва», если человек столкнулся с тем, что у него мерзнут ноги и длится это ощущение постоянно, то ему необходимо пойти к медикам. Русаков заявил, что этот симптом может указать на атеросклероз или сахарный диабет. Это довольно опасные заболевания, но ситуацию можно контролировать, если своевременно выявить болезни и начать подходящее лечение.

Кроме того, Русаков отметил, что некоторые люди спят в тёплых носках. Согласно его заявлению, спать нужно в том, в чём удобно, так как весьма важно, чтобы человек как следует высыпался и получал полноценный сон.

Недавно врачи рассказали о новом способе, который позволяет вылечить диабет. Заключается этот метод в “перепрограммировании” иммунных клеток пациента.

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  • Анна
  • 15.02.2022
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