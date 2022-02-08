читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В скором будущем многие пациенты с диабетом могут быть избавлены от необходимости в постоянных уколах инсулином. В США разработали метод, который позволит организму самому справляться с диабетом.  

Суть метода заключается в “перепрограммировании” иммунных клеток пациента. Как известно, диабет – аутоиммунное заболевание, при котором клетки собственной иммунной системы организма “атакуют” поджелудочную железу. Та  не может вырабатывать гормон инсулин, что влияет на все процессы обмена веществ в организме. 

Учёные из университета Толедо нашли способ, как “отучить” иммунные клетки от таких атак и заодно нивелировать патогенный иммунный ответ. Соответствующие опыты уже провели на мышах. Их результаты признаны успешными.  

Животным, которые больны диабетом, вводили модифицированные клетки иммунной системы. На 20 сутки в организмах мышей происходили изменения – их поджелудочные железы начинали самостоятельно вырабатывать инсулин. 

Вам может понравиться

Вирусолог Альтштейн рассказал о будущем коронавируса после пандемии

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался насчёт судьбы коронавируса после завершения пандемии. Его слова передаёт издание URA.ru. Как считает
  • Анна
  • 06.02.2022
  • читать 1 минуту

Учёные разработали способ беспрерывного обучения алгоритма, работающего аналогично мозгу человека

Учёные придумали способ, который позволяет компьютерным чипам динамически перестраиваться для обработки новой информации. По схожему принципу работает мозг человека – для обучения в нём всегда формируются новые связи. Однако искусственный
  • Анна
  • 05.02.2022
  • читать 1 минуту

Science Advances: большая часть живых существ на дне мирового океана ещё не исследована

Две трети видов обитателей моря ещё неизвестны науке. Их только предстоит отрыть и описать. Такой вывод сделали норвежские учёные, сообщает научное издание Science Advances.  К такому выводу исследователи пришли после
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшой снег, до 0 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 8 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до 2 °C |