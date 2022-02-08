В скором будущем многие пациенты с диабетом могут быть избавлены от необходимости в постоянных уколах инсулином. В США разработали метод, который позволит организму самому справляться с диабетом.

Суть метода заключается в “перепрограммировании” иммунных клеток пациента. Как известно, диабет – аутоиммунное заболевание, при котором клетки собственной иммунной системы организма “атакуют” поджелудочную железу. Та не может вырабатывать гормон инсулин, что влияет на все процессы обмена веществ в организме.

Учёные из университета Толедо нашли способ, как “отучить” иммунные клетки от таких атак и заодно нивелировать патогенный иммунный ответ. Соответствующие опыты уже провели на мышах. Их результаты признаны успешными.

Животным, которые больны диабетом, вводили модифицированные клетки иммунной системы. На 20 сутки в организмах мышей происходили изменения – их поджелудочные железы начинали самостоятельно вырабатывать инсулин.