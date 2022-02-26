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Терапевт-диетолог и гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов рассказал о признаках, которые могут быть предвестниками опасных заболеваний. Его слова передаёт «Пятый канал».

Как отмечается, болезни желудочно-кишечного тракта часто происходят из-за стрессов и употребления вредной пищи. Изжога считается одним из первых признаков опасных заболеваний, но, как указал специалист, есть и другие.

Так, стоит начать беспокоиться, если начались боли при глотании твёрдых продуктов, даже таблеток. Кроме того, признаками заболеваний могут стать чувства удушья или комка в горле, а также постоянный кашель.

Что касается изжоги, то следует проследить за её характером. В частности, если изжога сопровождается потерей веса, тошнотой, рвотой, болями или жжением в груди, то необходимо пойти к медикам. Упущение этого симптома из внимания может привести к эзофагиту, язве пищевода, и другими опасным заболеваниям.

Недавно специалисты сообщили, что соблюдение правильной диеты может значительно продлить жизнь. Так, если озаботиться этим вопросом уже в 20 лет, то можно прожить на 10-13 лет дольше.

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  • Анна
  • 26.02.2022
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