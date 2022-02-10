Специалисты норвежского университета Бергена рассказали, как можно значительно увеличить продолжительность жизни.

Как отмечается, необходимо поменять свой рацион, исключив из него некоторые продукты и добавив другие. Так, следует отказаться от «западной диеты», которая состоит в основном из жирной и солёной пищи, полуфабрикатов и красного мяса. Также требуется исключить сладости.

Вместо этого следует употреблять больше свежих овощей и фруктов. Помимо этого, весьма заметно увеличить продолжительность жизни можно за счёт регулярного употребления цельнозерновых продуктов, бобовых и орехов.

При этом, как отмечают специалисты, чем раньше человек перейдёт на здоровое питание, тем на больший срок он сможет увеличить продолжительность жизни. К примеру, переход на здоровое питание в 20 лет добавит 10-13 лет жизни. В 60 лет добавится уже 8-9 лет, а после 80-ти лет – только 3,4 года.

Недавно академик РАН Тутельян назвал два закона питания, которые помогут продлить жизнь. Он отметил необходимость достаточного количества поглощаемых калорий, а также включение в рацион 200 химических соединений.