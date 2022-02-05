Контрактников из Екатеринбурга отправили в командировку для участия в маневрах в Смоленской и Брянской областях. Сами бойцы рассказывают, что они едут к месту учений на железнодорожном транспорте, а точная численность военнослужащих неизвестна, передает портал E1.RU.

Журналисты рассказали, что для проверки данной информации они отправили запрос в Министерство обороны РФ. Однако пресс-служба Центрального военного округа не захотела давать комментариев по поводу переброски контрактников.

Напомним, что 10 февраля начинаются совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022». Об отправке военнослужащих для участия в этих маневрах военное ведомство заявляло еще в середине января. Однако по имеющейся в распоряжении сайта информации, в них будут задействованы только подразделения Восточного военного округа.