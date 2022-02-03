Один из военнослужащих Народной милиции ДНР погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Пресс-служба ведомства рассказала, что СВУ было сброшено с беспилотного аппарата «Байрактар ТБ2».

Эксперты проследили полет дрона, который поднялся в небо на одном из военных аэродромов под Киевом. Он сразу взял курс на Донбасс, а после сброса взрывного устройства отправился обратно на базу.

По словам представителя пресс-службы Управления НМ ДНР Эдуарда Басурина, Киев регулярно отправляет «Байрактары» для проведения разведки. Поэтому на дрон не обратили особого внимания, что привело к трагичным последствиям. Детонация взрывного устройства стала причиной гибели ополченца.

Напомним, что ранее ВСУ применяли беспилотник «Байрактар ТБ2» для удара по артиллерийскому орудию, которое было уничтожено. В тот раз никто из военнослужащих ДНР не пострадал.