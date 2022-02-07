Военный корреспондент Александр Сладков напомнил о 79-летии со дня рождения первого начальника Генштаба РФ Виктора Дубынина. Он пояснил, что это был прирожденный командир, который мог сделать лучшим любое подразделение армии РФ.

Кроме того, Дубынин выступал за расформирование НАТО одновременно с Организацией Варшавского договора, однако добиться этой цели РФ так и не удалось.

По словам Сладкова, военачальник всегда говорил, что отношения между Североатлантическим альянсом и Россией всегда будут очень сложными. Сейчас, когда они почти дошли до точки невозврата, это высказывание звучит как предсказание. Кроме того, Дубынин был уверен, что дело дойдет до прямого вооруженного конфликта.