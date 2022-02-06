Американский адмирал Майкл Гилдей рассказал о проблемах, с которыми в последнее время столкнулись ВМС США. Речь об авариях, в которых ведомство теряет корабли, палубные самолеты и даже людей. Чтобы разобраться в причинах и устранить их, в Норфолке, штат Вирджиния, создан специальный центр безопасности ВМС.

Гилдей пояснил, что главная проблема кроется в наличии на флоте сильных и успешных экипажей, и команд, серьезно проигрывающих в мастерстве и опыте. Именно вторые провоцируют аварии, так как стремятся показать высокий уровень подготовки, но справиться с этой задачей не могут.

Адмирал напомнил недавний эпизод с истребителем F-35, который пытался совершить аварийную посадку, но рухнул в Южно-Китайское море, с подводной лодкой «Коннектикут», столкнувшейся с неизвестным объектом на дне, с универсальным десантным кораблем USS Bon Homme Richard, списанным из-за сильного пожара.

По словам Гилдея, среди аварий, которые произошли в последние годы, были и эпизоды с гибелью членов экипажа. Также все чаще случаются разливы горючего. Из-за одного такого инцидента, произошедшего в Перл-Харборе, тысячи семей были вынуждены искать новое жилье, так как лишились питьевой воды.

Создаваемый центр безопасности ВМС должен решить проблему. Он будет подчиняться непосредственно начальнику военно-морских операций, а также обеспечит присутствие своих представителей на каждом корабле, что позволит контролировать действия экипажей.