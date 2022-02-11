9 февраля депутатами Национального совета (парламента) Словацкой Республики после продолжительных и крайне скандальных дебатов было одобрено двустороннее соглашение об «оборонном сотрудничестве» с США. «За» проголосовало 79 депутатов из 140 присутствовавших, «против» – 60, спикер парламента Борис Коллар предпочел воздержаться. Спустя несколько часов в тот же день соглашение ратифицировала президент Словакии Зузана Чапутова.

Соглашение Братиславы с Вашингтоном предполагает разрешение вооруженным силам США использовать словацкие военные аэродромы Малацки-Кучина и Сляч и «другие согласованные объекты и помещения». Словакия должна предоставлять их без арендной платы, взамен которой от США предусмотрено выделение 100 миллионов долларов на модернизацию упомянутых военных аэродромов. Соглашение заключено сроком на десять лет, может быть продлено сверх этого срока или расторгнуто с уведомлением за один год.

Из словацких СМИ это решение твердо поддержали лишь официозные издания. Они воспроизвели утверждения правительства, что рассматриваемое соглашение «даст возможность модернизировать вместе с Соединенными Штатами словацкую оборонную инфраструктуру».

Один из ведущих новостных порталов Словакии – Plus Jeden Deň – особо отметил, что в Национальном совете утверждение соглашения с США прошло в крайне скандальной обстановке: депутаты оппозиции устроили шумную обструкцию выступлению министра обороны, в ходе дебатов дошло до блокирования трибуны, поливания оппонентов водой из графина и даже небольшой драки. Вокруг здания словацкого парламента в Братиславе состоялась довольно многочисленная для обычно спокойной страны манифестация протеста.

Оборонное соглашение с США дает американским силам доступ не только к двум словацким авиабазам, но и к общей границе страны с Украиной протяженностью 97 км, что негативно воспринимается в Словакии в условиях нынешнего кризиса вокруг Украины. Опросы показывают: большинство словаков считают, что США и НАТО несут ответственность за нынешнюю напряженность в отношениях с Россией.

На портале Plus Jeden Deň счетчик опроса аудитории о соглашении с США показал лишь 15% одобрения, 85% однозначно проголосовали «против».

Правительственной коалиция, находящаяся сейчас у власти в Братиславе, приходится с этим считаться. Ранее был отклонен как «нереализуемый» в текущих условиях план НАТО, направленный на создание в Словакии многонационального батальона в рамках усиленного передового присутствия, по образцу таких же в Польше и странах Прибалтики.

Любое размещение иностранных войск на территории Словакии должно быть предварительно одобрено парламентом. А сейчас «правительство играет с огнем, утверждая военное соглашение, несмотря на несогласие большинства. Это ожидалось, но шокируют способы, к которым прибегли власти», – пишет в целом «прозападное» словацкое издание Konzervatívny denník Postoj («Консервативный ежедневник»).