читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Смольный поздравил переживших блокаду Ленинграда с праздником освобождения города, подарив подарочные наборы с дешевыми продуктами, часть из которых испортилась.

Дочь блокадницы в комментарии для «Петербург Ньюс» Клейман рассказала, что ее маму оскорбил такой «подарок». Она отметила, что дарить блокадникам продукты питания просто неприлично.

«Я искренне считаю, что голодавшим людям дарить еду, это неприлично и унизительно. Если люди этого не понимают, то тут надо начинать обучение с нуля, со школы, о базовых понятиях», – заявила женщина.

Жители Петербурга также раскритиковали обычай чиновников. По мнению петербуржцев, нельзя дарить еду, уместнее в такие праздники ветеранам преподнести цветы или билет на концерт классической музыки.

Блокадники также возмущались, что коммунальщики не убирают от снега и наледи улицы Петербурга. Ветераны обвиняют губернатора Александра Беглова и Смольный в происходящем коллапсе.

Вам может понравиться

Бездействие коммунальщиков Смольного может обернуться жертвами среди школьников

Кризис в сфере ЖКХ приобрел в Петербурге системный характер. Обледенелые дворы, непроходимые сугробы и угрожающе нависающие над головами прохожих сосульки стали неотъемлемой частью города. Причем нередко Смольный игнорирует уборку даже

Forbes: Российская артиллерия способна сокрушить противника обстрелом за 10 секунд подготовки

Тесная интеграция танков, пехоты и скорострельной артиллерии на передовых позициях позволяет российской армии быстро сокрушить вражеские войска. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Перевод основных положений публикации представлен

Страны Запада готовы распрощаться с пандемией коронавируса

Несмотря на увеличение случаев заражения штаммом коронавируса “омикрон”, Запад уже не так болезненно реагирует на пандемию и готов с ней распрощаться. Такое заявление сделал эпидемиолог Лондонского Королевского колледжа Тим Спенсер. 
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 3 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 3 февраля – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 3 февраля – пасмурно, до 5 °C |