Смольный поздравил переживших блокаду Ленинграда с праздником освобождения города, подарив подарочные наборы с дешевыми продуктами, часть из которых испортилась.

Дочь блокадницы в комментарии для «Петербург Ньюс» Клейман рассказала, что ее маму оскорбил такой «подарок». Она отметила, что дарить блокадникам продукты питания просто неприлично.

«Я искренне считаю, что голодавшим людям дарить еду, это неприлично и унизительно. Если люди этого не понимают, то тут надо начинать обучение с нуля, со школы, о базовых понятиях», – заявила женщина.

Жители Петербурга также раскритиковали обычай чиновников. По мнению петербуржцев, нельзя дарить еду, уместнее в такие праздники ветеранам преподнести цветы или билет на концерт классической музыки.

Блокадники также возмущались, что коммунальщики не убирают от снега и наледи улицы Петербурга. Ветераны обвиняют губернатора Александра Беглова и Смольный в происходящем коллапсе.