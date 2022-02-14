Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев рассказал о заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса среди детей.

Как отметил специалист, омикрон более заразен, чем остальные варианты коронавируса, и это установленный факт. Что касается детей, то они активно общаются и, таким образом, распространяют между собой вирус, чем и объясняется подъём заболеваемости. Кроме того, дети в основном ранее коронавирусом не болели и не вакцинировались от него, что означает, что у них нет против него иммунитета.

Также Скулачев указал, что омикрон легче переносится, но это может быть связанно именно с тем, что у большинства людей уже есть иммунитет. Таким образом, говорить о том, что заболевание омикроном взрослые переносят легче, ещё слишком рано, хотя он и не исключает, что у этого варианта вируса действительно может быть такая особенность.

Недавно специалисты рассказали о признаках, указывающих на заболевание “стелс-омикроном”. В частности, были отмечены такие симптомы, как усталость и мышечные боли.