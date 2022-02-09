Специалисты назвали признаки, которые могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, если результаты ПЦР-теста ещё не получены.

Как сообщает издание The Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии, указать на заражение омикроном могут такие симптомы, как непроходящая усталость и мышечные боли. Специалист Анжелика Кутзи отметила, что ещё одним частным симптомом являются головокружения.

Признаки могут периодически возникать на протяжении всего дня. Если же они не проходят или отличаются сильной интенсивностью, то следует пойти к медикам.

Кроме того, также на омикрон могут оказать онемения конечностей, если раньше человек такой проблемой никогда не страдал. Таким образом, заметив у себя подобные признаки, можно заподозрить заболевание омикроном.

Ранее специалисты сообщили о вероятности появления нового штамма коронавируса в следующем году. Как было отмечено, в будущем коронавирус может стать сезонным заболеванием.