читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты назвали признаки, которые могут указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, если результаты ПЦР-теста ещё не получены.

Как сообщает издание The Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии, указать на заражение омикроном могут такие симптомы, как непроходящая усталость и мышечные боли. Специалист Анжелика Кутзи отметила, что ещё одним частным симптомом являются головокружения.

Признаки могут периодически возникать на протяжении всего дня. Если же они не проходят или отличаются сильной интенсивностью, то следует пойти к медикам.

Кроме того, также на омикрон могут оказать онемения конечностей, если раньше человек такой проблемой никогда не страдал. Таким образом, заметив у себя подобные признаки, можно заподозрить заболевание омикроном.

Ранее специалисты сообщили о вероятности появления нового штамма коронавируса в следующем году. Как было отмечено, в будущем коронавирус может стать сезонным заболеванием.

Вам может понравиться

Риск попасть в больницу при заражении “омикроном” ниже на 75%, чем при заражении другими штаммами

Португальские учёные высчитали, какова вероятность попасть в больницу при заражении штаммом коронавируса “омикрон”. Для этого они изучили историю болезней множества пациентов, которые лечились от ковида.  По данным исследователей, на 100

Доктор Мясников рассказал, что кормление грудью понижает риск развития рака молочных желез

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о способе, позволяющем понизить риск появления рака груди. В эфире передачи на телеканале «Россия 1» Мясников заявил, что предупредить развитие данного заболевания помогает кормление
  • Анна
  • 09.02.2022
  • читать 1 минуту

Специалисты рассказали, что огурцы помогают быстро понизить уровень сахара в крови

Специалисты рассказали о том, какую пользу для человеческого организма представляет такой овощ, как огурец. Об этом сообщает издание Daily Express. Как отмечают специалисты, употребление огурцов или огуречного сока будет весьма
  • Анна
  • 08.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 9 февраля – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 4 °C |