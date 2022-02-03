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Великобритания изъявила желание поучаствовать в программе Precision Strike Missile, реализуемой Соединенными Штатами. Она предполагает создание высокоточных ракет, которые, по словам представителей Пентагона, станут «убийцами» российских С-400 «Триумф» и другие передовых зенитно-ракетных комплексов.

США приступили к реализации программы еще в 2017 году. Тогда они заявили о создании принципиально новой ракеты, дальность которой должна достичь 500 километров. Если верить американским СМИ, то конструкторам удалось превзойти этот показатель. Сейчас в ходе испытаний ракеты поражают цели на расстоянии от 550 до 750 километров.

Великобритания неоднократно заявляла о потребности в наземных комплексах большой дальности, поэтому присоединение к американской программе откроет перед ней новые возможности. Сейчас известно что Лондон и Вашингтон уже подписали меморандум о намерениях, приближающий сотрудничество в создании комплексов PrSM.

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