Крупномасштабного наступления Киева на Донбасс сейчас ожидать не стоит. Украина заметно усилила свою армию, она получает десятки тонн оружия из США и Великобритании, однако к атаке еще не готова, уверен депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он пояснил, что Соединенные Штаты еще некоторое время будут накачивать Украину оружием, так как сейчас его недостаточно для полномасштабных боевых действий. При этом многие образцы не знакомы бойцам ВСУ, поэтому их обучением займутся американские инструкторы. Весь этот процесс займет не меньше шести месяцев.

Лишь после этого Вашингтон, который давно управляет Украиной и контролирует ее Минобороны, даст команду к наступлению на Донбасс. Произойдет это примерно в августе, заявил Вассерман.

Он также отметил, что власти Украины вряд ли рискнут наступать без отмашки от США, но обстрелы ДНР и ЛНР, а также провокации на линии разграничения будут продолжены.