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В Японии рассказали о непростой ситуации вокруг Украины и множестве проблем, с которыми пришлось иметь дело этой стране.

Как сообщает издание «Нихон кэйдзай», жизнь граждан Украины сейчас нельзя считать простой. Так, в 2020 году ВВП страны упал на 4%, а в 2022 году он вырастет не более, чем на 3,4%, и то лишь по самым оптимистичным прогнозам.

Также было заявлено, что так и не решён вопрос с Донбассом. Авторы издания напомнили, что именно эту проблему обещал решить президент страны Владимир Зеленский перед выборами. Сейчас же он оказался «загнан в угол».

Авторы статьи указали, что Украина порой просит пойти на уступки, но делает это не прямо. Визиты представителей властей из разных стран и телефонные переговоры здесь воспринимают как скрытое давление.

Ранее мы сообщали, что в Японии перепугались российских учений с использованием ОТРК «Искандер». Маневры проводились в Приморском крае.

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