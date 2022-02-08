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В Японии перепугались из-за маневров, которые Россия проводила с применением комплексов «Искандер». Об этом рассказывает avia.pro.

Как сообщается, недавно Россия провела отработку использования оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Приморском крае. Для Японии эти учения стали большой неожиданностью, из-за чего в Токио сильно забеспокоились.

Причина для паники неудивительна – потенциальной целью для использования «Искандеров» в данном регионе является как раз только Япония. Так, комплексы способны атаковать военные базы США и Японии, которые расположены на острове Хоккайдо. Токио при этом не обладает средствами ПВО/ПРО, которые были бы достаточно эффективны для перехвата ударов.

В Минобороны России в ответ заявили, что проводимые маневры являются всего лишь учениями, хотя и проводилась отработка реальных действий в боевой обстановке.

Недавно генерал армии Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что ОТРК “Искандер” угрожают стране. По его словам, Польше нечем защищаться от этих комплексов.

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