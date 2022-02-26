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Эксперты рассказали о симптомах, которые проявляются на пальцах рук и являются признаком инсульта. Статья об этом была опубликована WeChat.

Как сообщается, необходимо следить за состоянием своих рук. К примеру, на скорый приступ инсульта могут указать несколько признаков. Так, этими признаками является онемение пальцев и побеление их подушечек. Это происходит из-за нарушения кровоснабжения в организме. В норме пальцы должны сохранять подвижность, а их цвет должен иметь розовый оттенок.

Впрочем, если эти симптомы проявились из-за воздействия окружающей среды и продлились недолго, то беспокоиться не о чем. Однако если симптомы проявляются часто, то следует обеспокоиться и посетить врача.

Ещё одним симптомом приближающегося инсульта эксперты назвали вздутие кровеносных сосудов.

Ранее специалисты рассказали о напитке, употребление которого способно повысить риск возникновения инсульта. Речь идёт об энергетических напитках со множеством стимуляторов.

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