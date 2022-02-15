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Западные СМИ на все лады повторяют дату 16 февраля, как день начала «российского вторжения» в Украину, прозвучавшую из «анонимных источников в правительстве США», дополняя ее очередными публичными «предупреждениями» различных официальных лиц и некими «дополнительными признаками» роста военной активности российских войск. Перевод основных положений зарубежных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Ведущие новостные службы США – CBS News и CNN – с демонстрацией многочисленных «видеороликов» о передвижениях российских войск и военной техники вблизи границ Украины – утверждают, что они «начали выдвигаться на боевые позиции».

В CNN демонстрируют «усиление ракетно-артиллерийской поддержки» российских войск. Майкл Кофман, эксперт по России в аналитическом центре CNA, отмечает в своем комментарии, что подразделения в Курске (например, 6-я общевойсковая армия) «по всей видимости, продвигаются к Белгороду при средствах артиллерийской поддержки тактического уровня. По его словам, 1-я гвардейская танковая армия тоже начала выдвигаться – «предположительно, к последнему рубежу развертывания».

«Особую озабоченность вызывает движение колонн с баллистическими ракетами тактической дальности «Искандер-М», которое в последние несколько недель активизировалось в различных областях западной части России», – указывают в CNN.

«Некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения – те построения военной техники «бампер к бамперу», которые были видны ранее на спутниковых фотографиях, – и начинают выдвигаться на боевые позиции», – говорится в сообщении CBS News. Впрочем, телекомментаторам пришлось уточнить, что это движение знаменует собой лишь «изменение с воскресенья, когда некоторые подразделения покинули районы сбора, но еще не заняли то, что можно было бы рассматривать как позиции для атаки».

В The Drive, вслед за множеством западных СМИ процитировавшем сообщение CBS News, также отметили: «никакого достоверного анализа по поводу этих новых тревожных передвижений российских артиллерийских подразделений, пока не проводилось».

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны в целом скептически отнесся к дате 16 февраля как началу «российского вторжения», но в своем выступлении в понедельник он объявил этот день выходным, чтобы «продемонстрировать единство страны». Тем не менее, на Западе предпочли и это представить как очередное «подтверждение российского вторжения».

«Предупреждения Зеленского на фоне многомесячного ожидания российского вторжения, закрытие посольства США в Киеве и сообщения о спутниковых снимках российских войск, выдвигающихся на позиции для атаки, являются дополнительными признаками того, что Россия приняла решение о вторжении», – сообщает портал American Military News, один из самых популярных у пользователей Apple и Google.

В понедельник, примерно через полчаса после заявления Зеленского, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что посольство США в украинской столице Киеве временно закроется и переносит свои операции в город Львов на западе Украины, подальше от границ с Россией. Блинкен сказал, что решение было принято «из-за резкого ускорения наращивания российских сил».

Во время брифинга для прессы в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не опроверг сообщения о спутниковых снимках передвижения российских войск, но отказался официально комментировать разведданные, которыми располагают США.

«Мы до сих пор не верим, что какое-то окончательное решение принято», – добавил Кирби, но предупредил, что Путин «может действовать практически без предупреждения». На прошлой неделе администрация Байдена заявила, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр , которые завершатся 20 февраля.

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