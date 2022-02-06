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С начала зимы Санкт-Петербург плотно завален снегом, а дороги и тротуары покрыты наледью. Перемещаться по городу стало опасно для жизни. Особенно тяжело в такой ситуации приходится маломобильным пенсионерам и инвалидам-колясочникам. Свое мнение по этому поводу высказала Светлана Быстрова, руководитель движения «Колясочники Петербурга».

«Это не только отношение к инвалидам, это отношение ко всем горожанам, вот эта снежная проблема, проблема уборки города – это отношение к гражданам, и оно очень нехорошее», — посетовала Быстрова.

По мнению активистки, расшевелить сонный Смольный можно только при помощи публичного скандала, приправленного острой критикой и нецензурной бранью. Так, музыканту Сергею Шнурову при помощи клипов на ироничные треки «Пока так» и «Покаянная» удалось вызвать общественный резонанс в Северной столице, после чего Беглов и его команда начали хоть как-то работать над тем, чтобы привести город в порядок в усиленном режиме.

«Иван Краско, ему за 90 лет, он написал обращение к президенту, но Беглов не отреагировал. Розенбаум высказался, тоже не заметили. А как только Шнур проорал матом, тогда зашевелились. А потом на него еще вывалили, мол, как это ты мог, так сделать. А он как мог, так и сделал, а он только так и делает – у него мат на мате и матом погоняет. И, вероятно, для нашего руководства города не осталось больше слов доходчивых», — отметила Светлана Быстрова.

Петербуржцы очень недовольны снежными заносами на дорогах и обледеневшими тротуарами. В Сети даже появилась петиция, требующая немедленного смещения Александра Беглова с губернаторского поста. Создатели документа особенно отмечают, что из-за некачественной уборки резко выросло количество «погодных» ДТП и травматизма среди горожан и гостей Северной столицы. Свыше 34 тысяч человек уже поставили свои подписи под общественным воззванием.

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