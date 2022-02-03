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Пытаясь уничтожить одного загадочного «иностранца», который якобы был связан с террористами Сирии, США снова убили не менее 12 мирных жителей. Они на протяжении двух часов вели обстрелы провинции Идлиб, что и привело гибели людей.

Агентство Reuters сообщает, что очевидцы упомянули о детях и женщинах, погибших в результате американских обстрелов. Удары наносились по окрестностям города Атмех. Ранее предполагалось, что ВВС США охотились за одним из лидеров террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).

Представители сил международной коалиции, а также американских Госдеп отказываются комментировать удары по сирийскому населенному пункту. Они скрывают детали операции, не желая раскрывать, из-за кого именно было убито больше десяти мирных граждан.

Напомним, что правительство Сирии требует у Вашингтона вывести войска из страны. На ее территории они находятся незаконно, так как Дамаск не просил помощи у Соединенных Штатов.

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