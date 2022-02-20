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Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала об отличиях гриппа, ОРВИ и заболевания омикрон-штаммом COVID-19. Её слова передаёт издание «Российская газета».

Согласно заявлению эксперта, у этих трёх болезней практически идентичные симптомы, поэтому различить их без тестов почти невозможно. К примеру, при гриппе часто повышается температура тела, наблюдаются головные боли. Кроме того, на следующей день после заболевания начинаются боли в горле или першение. Омикрон проявляется себя также. При заболевании ОРВИ часто начинается насморк, а температура тела повышается несильно. Но аналогичные симптомы могут быть и при коронавирусе, и при гриппе.

Поэтому самостоятельно понять, чем именно человек заразился, скорее всего не получится.

Недавно учёные заявили, что риск повторно заразиться коронавирусом вырос в десять раз. Объясняется это повышенной заразностью омикрон-штамма.

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