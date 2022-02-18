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Новый штамм коронавируса “омикрон” из-за своей высокой заразности существенно повышает риск повторно заболеть ковидом. К такому выводу пришли учёные в разных странах, которых опросил журнал Nature.

В частности, британские исследователи указали на то, что до ноября прошлого года риск повторно заболеть ковидом оценивался как 1%. После появления нового штамма, заявили учёные, данные о заражениях уже переболевших людей стали поступать примерно в 10 раз чаще. То есть риск второй раз заразиться коронавирусом составил уже 10%. И это, отмечают врачи, только зарегистрированные случаи. Вероятно, их гораздо больше, поскольку повторные случае заражения порой не фиксируются из-за того, что люди не обращаются за медицинской помощью.

Эксперты напоминают, что вызванный “омикроном” ковид протекает у пациентов в более лёгкой форме. Особенно у тех, кто уже им переболел или прошёл курс вакцинации от коронавируса.

Штамм “омикрон” впервые обнаружили в Южной Африке в ноябре 2021 года. Спустя короткое время по всему миру прокатилась волна заражений коронавирусом. В некоторых странах напряжённая ситуация с распространением инфекции сохраняется и сейчас.

 

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