Россиянам сообщили о выплатах, которые перечислят им до конца месяца. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Согласно опубликованной информации, это касается пособий, выплачиваемых семьям, где недавно появились дети. До конца февраля выплаты будут перечислены тем, кто подавал заранее заявление на соответствующую выплату.

Об этом эксперты сообщили в ответ на вопрос от одной из женщин, проживающей на Дальнем Востоке. Она указала, что её ребёнок был рождён ещё в октябре, были поданы заявления на выплату на ребёнка до полутора лет и единовременное пособие при рождении. Однако пособий заявительница так и не дождалась. По словам экспертов, ждать нужно до конца февраля.

Отмечается, что пособие, которое выплачивается разово при рождении ребёнка, составляет сейчас 20500 рублей. Однако, если заявление было подано в прошлом году, то и размер выплаты будет прошлогодним – 19 тысяч рублей.

Ранее в ПФР сообщили о начале приёма заявлений на выплату в связи с беременностью и родами. Получить можно около 3600 рублей.