читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянам сообщили о выплатах, которые перечислят им до конца месяца. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Согласно опубликованной информации, это касается пособий, выплачиваемых семьям, где недавно появились дети. До конца февраля выплаты будут перечислены тем, кто подавал заранее заявление на соответствующую выплату.

Об этом эксперты сообщили в ответ на вопрос от одной из женщин, проживающей на Дальнем Востоке. Она указала, что её ребёнок был рождён ещё в октябре, были поданы заявления на выплату на ребёнка до полутора лет и единовременное пособие при рождении. Однако пособий заявительница так и не дождалась. По словам экспертов, ждать нужно до конца февраля.

Отмечается, что пособие, которое выплачивается разово при рождении ребёнка, составляет сейчас 20500 рублей. Однако, если заявление было подано в прошлом году, то и размер выплаты будет прошлогодним – 19 тысяч рублей.

Ранее в ПФР сообщили о начале приёма заявлений на выплату в связи с беременностью и родами. Получить можно около 3600 рублей.

Вам может понравиться

Западные пользователи Twitter назвали провокацией появление подлодки ВМС США у Курил

Западные пользователи социальной сети Twitter выплеснули волну негодования на Соединенные Штаты, устроившие провокацию с подводной лодкой Virginia у российского острова Уруп. Они поинтересовались, не собирается ли Вашингтон затеять в регионе

Канада даст Украине кредит и оружие

Власти Канады предоставят Киеву вооружение и дополнительный кредит. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.  Какие именно виды вооружения намерено отправить североамериканское государство в Восточную Европу, Трюдо не уточнил. Известно

Путин и Байден поговорили по телефону о вступлении Украины в НАТО

Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, о чем глава государства говорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что речь шла об Украине и опасности ее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |