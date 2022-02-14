В ПФР рассказали россиянам о возможности подачи заявления на получение выплаты 3600 рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Речь идёт о пособии, которое разово выплачивается в связи с беременностью и родами. Рассчитывать можно на получение 3 579 рублей. Уточняется, что выплата составляет 767 рублей ежемесячно, но сам отпуск, взятый в связи с беременностью и родами, обычно длится 140 дней.

Получить выплату можно во время беременности или даже после рождения ребёнка. Женщины, усыновившие ребёнка в возрасте до трёх месяцев, также могут рассчитывать на получение этого пособия.

Однако необходимо соответствовать одному важному условию – женщина должна являться безработной, причём требуется, чтобы это было подтверждено на бирже труда. Написать заявление на получение выплаты можно в ПФР или МФЦ. Требуется принести с собой некоторые документы – справки из службы занятости и из женской консультации.

Ранее мы сообщали о выплате, которая составляет минимум 7678 рублей. Речь идёт о пособии по уходу за ребёнком до полутора лет.