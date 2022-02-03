В Петербурге поломки метро уже носят систематический характер. Так, сегодня произошла поломка эскалатора на станции метро «Садовая». В результате она работала только на выход. Вестибюль на вход закрыли в 9:06. Пройти можно было только через «Сенную» или «Спасскую».

Ранее на неделе аналогичная ситуация произошла на станции «Новочеркасская». Метро работало только на выход. Подобные ЧП нередко происходили и на станции метро «Чернышевская».

Метрополитен Петербурга нуждается в ремонте. Кроме того, глава Смольного Александр Беглов обещал ввести в эксплуатацию несколько новых станций к 2024 году. Однако эксперты не уверены, что этих мощностей будет достаточно для удовлетворения нужд петербуржцев.

Ситуацию тормозит также процесс с банкротством «Метростроя» и приходом нового застройщика в лице «Метростроя Северной столицы».