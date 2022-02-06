Японские специалисты обнаружили белок вида Sciurus lis, которые употребляют в пищу мухоморы.

Эти грибы являются ядовитыми для большинства живых существ, однако для этих белок они никакой угрозы не несут. Кроме того, как выяснилось во время долгих наблюдений, белки способны без вреда для здоровья есть и другие ядовитые грибы, а не только мухоморы.

Открытие является, по словам биологов, довольно удивительным. Токсины в существующих ядовитых грибах выработались в ходе эволюции именно для того, чтобы их не съедали.

Как предполагают специалисты, споры грибов не перевариваются в пищеварительном тракте этих белок. Кроме того, во время эволюции они могли выработать защиту, которая позволяет спокойно употреблять даже такую нетипичную пищу.

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