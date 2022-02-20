Учёные заявили, что с Луной скоро может столкнуться объект, который имеет вес около четырёх тонн.

Как сообщается, заметили объект ещё 14 марта 2015 года. На тот момент учёные посчитали, что это астероид. Объект назвали WE0913A. Но позже оказалось, что этот объект является фрагментом оборудования.

За WE0913A следили разные учёные, в том числе Билл Грей – разработчик ПО Project Pluto для расчёта орбит комет и астероидов. Он предположил, что объект является ступенью ракеты-носителя, которая вывела спутник NASA на орбиту.

Так, 11 февраля 2015 года была запущена ракета Falcon компании Space X. По мнению Грея, у ракеты было недостаточно топлива для возвращения в земную атмосферу, и энергии для того, чтобы выйти из гравитационной системы.

5 января 2022 года WE0913A пролетел весьма близко к Луне, что привело к изменению орбиты. В итоге, согласно расчётам, 4 марта объект столкнётся с Луной со скоростью около девяти тысяч километров в час.

Однако позже, изучив имеющиеся сведения о запусках космических объектов более тщательно, Грей установил, что объект является третьей ступенью китайской ракеты «Чанчжэн-3С», запущенной 23 октября 2014 года. Но, в любом случае, с Луной объект точно столкнётся.

Недавно авторы Sohu заявили, что погодные условия на Луне помогут скрыть США правду о высадке астронавтов миссии “Аполлон-11”. Как было заявлено, к настоящему времени все имеющиеся доказательства их высадки могут быть уничтожены.