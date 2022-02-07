Авторы китайского издания Sohu считают, что погодные условия на Луне помогут США скрыть правду о своей лунной миссии. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Полёт американских астронавтов на Луну на корабле «Аполлон-11» был совершён в июле 1969 года. Однако некоторые люди считают, что полёт был сфальсифицирован, и американцев на Луне никогда не было. Все фотографии же были якобы сделаны в специальной студии.

На данный момент никому не удалось доказать, что американские астронавты действительно были на Луне, но никто и не нашёл убедительных доказательств, что это ложь. По словам авторов статьи, погодные условия на Луне играют на руку США.

Так, во время высадки американцы оставили на спутнике Земли флаг своей страны. На Луне нет условий, которые могли бы привести к разложению флага, однако из-за отсутствия атмосферы любой объект подвергается разным излучениям, в том числе и ультрафиолетовому. Кроме того, на Луне огромные перепады температуры.

Таким образом, даже если на Луну кто-то попадёт и не найдёт флаг, в США всегда могут сказать, что он был уничтожен из-за суровых погодных условий.

Ранее мы сообщали, что известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Луне корабль пришельцев. Он заявил, что корабль имеет длину более десяти километров.