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Уже в скором времени некоторые россияне смогут получить от ПФР новое пособие, размер которого составит не менее 8000 рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS, ссылаясь на заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.

Согласно имеющейся информации, это касается выплат, которые назначаются по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. Если женщина работает, то пособие выплачивает ей Фонд социального страхования. Неработающие россиянки получают пособие из федерального бюджета. Кроме того, уточняется, что с начала этого года выплатой пособия занимает ПФР, а не соцзащита.

Однако выяснилось, что в процессе перехода многие семьи не получили положенные им выплаты. В некоторых случаях не были выплачены деньги даже за последние месяцы прошлого года. Но, как заявила Баталина, переживать не стоит, свои пособия россияне получат. Она объяснила, что в ПФР был свой единый день выплаты, а сейчас в регионах везде свои сроки.

Недавно россиянам сообщили, что в связи с 23 февраля выплаты на следующей недели они получат досрочно. Так, пособия придут уже 21-22 февраля.

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