читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ПФР рассказали о том, как с учётом праздников на следующей неделе будут производиться выплаты. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Уточняется, что речь идёт о досрочной отправке пособий, которые многие россияне получить должны уже в скором времени. Связано это с тем, что в среду, 23 февраля, страна отмечает День защитника отечества. Так как это официальный праздник, то день является выходным. Работать не будут в том числе государственные учреждения, банковские офисы, и так далее.

Таким образом, если кто-то обычно получает деньги в этот день, то выплата будет произведена досрочно. То есть, получить выплату можно будет уже 21-22 февраля. В случае получения пенсий, то они придут в новом размере с учётом доиндексации, произведённой в январе. Отмечается, что размер прибавки индивидуальный, но в среднем он составляет около 1500 рублей.

Недавно россиянам сообщили о выплатах, которые должны прийти до конца февраля. Речь идёт о пособиях, которые выплачиваются семьям, где недавно появились дети.

Вам может понравиться

Баранец назвал козырь России, который заставит Украину прекратить агрессию на Донбассе

В руках президента РФ находится красная папка с козырем, который способен моментально прекратить обстрелы со стороны украинской армии. Как только он будет использован, ситуация на Донбассе моментально изменится к лучшему,

Эксперт заявил, что США хотят представить Россию в качестве опасного врага для Европы

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэн Хунган в беседе с РИА Новости рассказал, зачем США продолжают говорить о «вторжении» России на территорию Украины и поднимать из-за этого истерику. Согласно
  • Анна
  • 17.02.2022
  • читать 1 минуту

В Киеве засняли дым, поднимающийся над зданием посольства РФ

Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале видеозапись с изображением российского посольства в Киеве, над зданием которого поднимается дым. По словам автора ролика, дипмиссия РФ уничтожает секретные бумаги. Он рассказал,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 19 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |