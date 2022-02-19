В ПФР рассказали о том, как с учётом праздников на следующей неделе будут производиться выплаты. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS.

Уточняется, что речь идёт о досрочной отправке пособий, которые многие россияне получить должны уже в скором времени. Связано это с тем, что в среду, 23 февраля, страна отмечает День защитника отечества. Так как это официальный праздник, то день является выходным. Работать не будут в том числе государственные учреждения, банковские офисы, и так далее.

Таким образом, если кто-то обычно получает деньги в этот день, то выплата будет произведена досрочно. То есть, получить выплату можно будет уже 21-22 февраля. В случае получения пенсий, то они придут в новом размере с учётом доиндексации, произведённой в январе. Отмечается, что размер прибавки индивидуальный, но в среднем он составляет около 1500 рублей.

Недавно россиянам сообщили о выплатах, которые должны прийти до конца февраля. Речь идёт о пособиях, которые выплачиваются семьям, где недавно появились дети.